Schoten bij ’mislukte ontvoering’ in Beverwijk

De politie heeft de Melis Stokelaan in Beverwijk afgezet. Mogelijk hebben op meerdere locaties in Beverwijk schietincidenten plaatsgevonden.

Het is nog niet duidelijk of de daders het slachtoffer hebben laten gaan, of dat hij kon vluchten. Hoe zijn conditie nu is is, is niet bekend gemaakt.

In de buurt kon de politie het busje aanhouden en de drie inzittenden oppakken. Over de identiteit van slachtoffer en verdachten is nog niets bekend.

Het motief achter de ontvoering is ook nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek en verhoort de verdachten. Het slachtoffer zal worden gehoord als hij door artsen behandeld is.