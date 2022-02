Coalitiepartijen D66 en CDA: liever sancties tegen Rusland dan wapengekletter

„We moeten Oekraïne helpen waar we kunnen, maar het is nu wel de vraag welke spullen Defensie kan missen”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Defensie zou inmiddels een lijst klaar hebben met goederen die naar Oekraïne gestuurd kunnen worden. Daarop zouden onder meer helmen, vesten en metaaldetectors voor mijnen staan. Nederland zou bovendien bereid zijn om assistentie te verlenen bij het tegengaan van Russische cyberaanvallen in Oekraïne. Of er ook wapens op de lijst van Defensie staan, is onduidelijk.

Wapengekletter heeft in ieder geval niet de voorkeur van Sjoerdsma. Volgens de D66’ er is het belangrijker dat de Europese Unie ’hele zware sancties tegen Rusland’ op tafel legt. Hij denkt daarbij aan strengere economische sancties, zoals het opschroeven van reisbeperkingen voor invloedrijke Russische oligarchen. „Er gelden nu al sancties, maar daar kan echt nog wel een tandje bij. Met zware sancties kun je Poetin en zijn directe omgeving raken.”

Ook bij het CDA is terughoudendheid over Nederlandse wapenleveranties. „Sinds een aantal jaren doet Nederland niet meer mee in het hoogste geweldsspectrum, bij ons valt simpelweg niet veel te halen op dit moment”, zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Ook hij wijst op de mogelijkheid om zwaardere sancties in te stellen. CDA’er Agnes Mulder zei eerder ook al dat Nederland niet direct tot wapenleveranties moet overgaan. Coalitiegenoot VVD voelde daar wel voor.

Mensenrechten

CDA-minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) - die dinsdag en woensdag met premier Rutte in Oekraïne op bezoek is - zei afgelopen vrijdag ’welwillend’ te kijken naar een eventueel Navo-verzoek voor defensieve militaire steun. Daarbij gelden wel de regels voor wapenexport, benadrukte Hoekstra. Zo mogen Nederlandse wapens niet gebruikt worden voor ’grootschalige mensenrechtenschendingen’.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de situatie in Oekraïne. Pas daarna wordt een besluit verwacht over Nederlandse hulp aan het land.

Rutte en Hoekstra praten woensdagochtend met de Oekraïense president Zelenski. Die afspraak zou eerst mogelijk op dinsdag zijn, maar volgens Haagse bronnen werd de afspraak verplaatst omdat andere buitenlandse bezoekers voorrang kregen. Zo is de Britse premier Johnson in Kiev, die eerder antitankwapens naar Oekraïne stuurde. Rutte en Hoekstra spraken dinsdagavond al wel met de Oekraïense premier Sjmigal.