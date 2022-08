Jury in beraad in strafzaak tegen Nederlander over Amanda Todd

Volgens de aanklagers in Canada was C. degene die Todd online lastig viel. Hij is in 2018 in Nederland al veroordeeld voor digitale stalking en afpersing. In Canada wordt C. verdacht van onder meer afpersing van Todd, maar hij staat niet terecht voor haar dood.

Dat benadrukte ook de rechter tegenover de twaalf juryleden, die zich over de schuldvraag moeten buigen. Ook zei ze dat de jury voorzichtig moet omgaan met de verklaringen die Todd eerder heeft gegeven aan haar ouders en de politie, evenals (online)berichten die ze heeft geschreven. In het bijzonder omdat Todd vanwege haar dood niet meer verhoord kan worden.

De 44-jarige C. werd in december 2020 uitgeleverd aan Canada. Ongeveer twee maanden geleden begon het proces tegen hem. C. zegt onschuldig te zijn.