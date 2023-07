Premium Het beste van De Telegraaf

’Vanachter een dichte deur klinkt applaus voor Rutte’

Door pim sedee

Zul je altijd zien. Voel je aan alles dat er een bijzondere politieke dag aankomt en dat je op tijd in Den Haag móét zijn, komt je jongste zoon (8) in verzet. Hij is aan het einde van het schooljaar aan het eind van zijn Latijn, en heeft geen zin om naar school te gaan.