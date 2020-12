Politie Zoetermeer dreigt beelden makers vuurwerkbom te openbaren

„De politie is daarom een onderzoek gestart naar deze brandstichting en beschikt inmiddels over camerabeelden waarbij de betrokken personen duidelijk en herkenbaar in beeld komen”, schrijft de politie op Facebook.

Volgens de politie bracht een groep jongeren dinsdagnacht omstreeks 01.00 uur een zelfgefabriceerde vuurwerkbom tot ontploffing tussen de Willem Dreeslaan en de Hodenpijlstraat in de Zoetermeerse wijk Oosterheem.

Tekst loopt door onder de post.

De klap was zo hard dat meerdere omwonenden die nacht met 112 belden. De enorme explosie tussen de flats had ernstige schade kunnen aanrichten aan personen en of goederen, aldus de politie.