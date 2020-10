Politiebond verbijsterd: ’Grote zorgen over wat er allemaal is aangenomen’

Dat zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). Samen met voorzitter Gerrit van de Kamp van de bond ACP heeft hij om opheldering gevraagd bij de korpsleiding over de uitermate pikante affaire die ook binnen de Tweede Kamer tot verbazing heeft geleid.

„Ons is toegezegd door de korpsleiding dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht. En dat wij snel hierover worden geïnformeerd”, aldus Struijs. De korpsleiding heeft inmiddels erkend dat S. nooit aangenomen had moeten worden.

Twee keer opgepakt

Struijs vindt het onbegrijpelijk dat S. in 2017 kon worden aangenomen, terwijl bekend was bij de politie dat zijn zus en latere terreurverdachte in IS-gebied zat en hij zelfs twee keer eerder was opgepakt voor openlijke geweldpleging en diefstal in vereniging, zoals deze krant gisteren onthulde.

S. werd tijdens zijn opleiding ook nog eens opgepakt omdat hij 50 kilometer te hard reed en omdat hij zonder toestemming werkte voor een taxibedrijf. Pas anderhalf jaar later, in mei dit jaar, werd de aspirant uit de eenheid Rotterdam ontslagen. Dat gebeurde toen de politie informatie kreeg dat hij zus gedetineerd zat. De Telegraaf heeft vertrouwelijke stukken rond het ontslag van S. en zijn verleden ingezien.

Levensgroot maatschappelijk probleem

„Wij krijgen erg veel zorgwekkende signalen vanuit de Politieacademie en politiemensen dat de screening slecht is. Ook dat er aspiranten rondlopen waarvan andere agenten in opleiding en docenten zeggen: hoe is het mogelijk dat hij hier zit? We zitten met een levensgroot maatschappelijk probleem. Het afbreukrisico bij dit soort missers is enorm. De politie moet een integere organisatie zijn”, zegt Struijs.

De voorzitter vraagt zich bij de gang van zaken rond Youssef S. af of de politie bij de screening wist van het verleden van de in oktober ontslagen aspirant. „Als ze toen wisten van zijn verleden en familie, dan hebben we echt een groot probleem. Van iemand die op zijn dertiende betrapt wordt bij het stelen van een rol snoep, kun je nog zeggen: moet dat consequenties hebben voor zijn toekomst? Maar bij twee arrestaties op je zestiende en achttiende?”

Nieuwe screeningswet

Struijs heeft zijn hoop gevestigd op de nieuwe screeningswet die er vanaf 1 januari moet komen. Dan wordt er standaard gekeken naar de omgeving van een sollicitant en wordt een agent tijdens zijn hele loopbaan regelmatig gescreend. „Dat moet veel verbeteren. Maar ik maak me grote zorgen over wat er nu allemaal is aangenomen en nog wordt aangenomen.”

Ook Kamerlid Chris van Dam (CDA) vindt de gang van zaken rond Youssef S. onbegrijpelijk. „Volgens mijn informatie zagen zijn medeleerlingen en docenten van meet af aan dat het fout zat, maar vonden ze geen gehoor. Minstens zo bedroevend is dat heel veel dienders voor een relatief gering ding maandenlang of jarenlang belaagd worden door de organisatie met een integriteitsonderzoek. Zwaar belastend, bijdragend aan een angstcultuur. Terwijl de echt rotte appels te weinig aandacht krijgen.”