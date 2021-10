Afvalberg blijft liggen na feest Vindicat: ’Niet normaal’

Het gras en het zand bij het Zilvermeerstrand zijn volledig vernield. Diepe sporen van banden hebben een enorme modderpoel gecreëerd en de regen heeft de rest gedaan. Daar kan Vindicat niet veel aan doen, dat komt door de hevige regen. Waar de vereniging wel wat aan kan doen, is de enorme berg zwerfafval die werd achtergelaten.

Overal ligt rotzooi

Plastic bierglazen liggen bezaaid over het hele terrein zover het oog reikt. Daartussen liggen duizenden dopjes van Flügels, minstens zoveel peuken en een hele lading Red Bull-blikjes. Her en der staat een bankstel en liggen hopen rotzooi te wachten op de opruimers.

Her en der lopen toeleveranciers tenten af te breken en mobiele toiletten worden op vrachtwagens geladen. Van Vindicat is niemand te zien. De werklui hebben op maandag om 11 uur ’s ochtends nog geen student gezien.

’Schoonmaakploeg liet ons in de steek’

Een schril contrast met de uitleg van de feestcommissie van Vindicat. Er zou op dat moment hard worden schoongemaakt. Dat is klaarblijkelijk niet zo. En op de vraag waarom dat nog niet eerder is gebeurd, luidt de verklaring: „De schoonmaakploeg heeft ons in de steek gelaten.”

Daar heeft verder niemand boodschap aan. De buurt en de meeuwen. De gemeente evenmin. Woordvoerder Peter Steinfort: „Volgens de vergunning moest alles op 2 oktober zijn opgeruimd. Dat is overduidelijk niet gebeurd. Vindicat krijgt van ons nog twee uur om dat te doen, anders doen wij het op hun kosten.”

Schoonmaakploeg onderweg

Over de rotzooi heeft preses Sanne Veken wat te melden. Ze begrijpt dat de buurt er niet blij mee is en dat al dat plastic funest is voor de vogels en de natuur. Maar: „Door een akkefietje met de beveiliging kon de schoonmaakploeg zondag niet aan het werk. Die is nu wel onderweg.”