Oud-minister Jeroen Dijsselbloem wordt nieuwe burgemeester Eindhoven

De 56-jarige Dijsselbloem is sinds 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en van het Nationaal Groeifonds. Eerder was hij vijf jaar lang minister van Financiën en tevens voorzitter van de Eurogroep, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Daarvoor zat hij sinds 2000 voor de PvdA in de Tweede Kamer.

De vertrouwenscommissie voor de voordracht van een nieuwe burgemeester adviseerde de gemeenteraad dinsdag tijdens een besloten vergadering. De gemeenteraad formuleerde eerder al een aantal eisen waaraan de nieuwe kandidaat moet voldoen, mede op basis van wensen vanuit de bevolking. De nieuwe burgemeester moet lef en charisma hebben, een verbinder zijn, beschikken over het nodige doorzettingsvermogen en bovendien had de raad een voorkeur voor een vrouw.

„Integer handelen staat hoog in het vaandel, hij bevordert de aanspreekcultuur en handelt zelf wanneer grenzen worden overschreden”, onderstreepte de gemeente de reden waarom voor Dijsselbloem werd gekozen. „Hij bewaakt een sociaal veilige werkomgeving en stimuleert deze.”

Naar de functie solliciteerden elf mannen en zeven vrouwen, onder wie vijftien (voormalige) wethouders of burgemeesters.

De voordracht wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, die deze vervolgens adviseert aan de Kroon. Uiteindelijk zet de koning zijn handtekening onder de benoeming, het gaat om een Koninklijk Besluit.

Onderzoeksraad feliciteert Dijsselbloem, opvolger nog niet bekend

De Onderzoeksraad voor Veiligheid feliciteert zijn voorzitter Jeroen Dijsselbloem met zijn voordracht als burgemeester van Eindhoven. „En we wensen hem succes met de verdere procedure. Die wachten we af, dan kijken we hoe we zijn functie gaan invullen”, zegt een woordvoerster. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onafhankelijke toezichthouder, die onderzoek doet naar incidenten waarbij de veiligheid in gevaar is geweest. Zo deed de raad onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne.