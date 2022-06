Kuipers: voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen

Door Onze parlementaire redactie

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ⓒ ANP

Den Haag - Hoewel het aantal besmettingen de laatste tijd weer flink toeneemt, is er voorlopig van nieuwe coronamaatregelen geen sprake, sust zorgminister Ernst Kuipers. Hij maakt zich niet al te veel zorgen over de corona-opleving. „Dat hebben we de afgelopen twee jaar ook gezien, dat er in de zomer sprake kan zijn van een opleving, en dat is nu ook weer zo.”