Rassemblement National van Marine Le Pen kiest 27-jarige als nieuwe partijleider

RN, voorheen Front National, werd in totaal vijftig jaar geleid door de familie Le Pen. Leden konden tijdens het partijcongres van zaterdag kiezen tussen Bardella en Louis Aliot, de burgemeester van Perpignan. Bardella kreeg 85 procent van de stemmen, Aliot 15 procent.

Ⓒ ANP / AFP

Bardella wordt gezien als een rijzende ster binnen RN, waar hij sinds zijn tienerjaren lid van is. In 2019 werd hij Europarlementariër en vicevoorzitter van de partij. Bardella werd waarnemend voorzitter toen Marine Le Pen in september 2021 tijdelijk terugtrad. De twee zijn geen familie, maar er is indirect wel een link: Bardella heeft een relatie met een nichtje van Le Pen.

Het is nog maar de vraag of Bardella zijn stempel op de partij gaat drukken. Hij lijkt Le Pen niet te willen overschaduwen. De verwachting is dat zij in 2027 voor de vierde keer meedoet aan de presidentsverkiezingen. Bardella heeft al gezegd daar voorstander van te zijn. Ook heeft de jonge politicus van Italiaanse afkomst laten weten het huidige beleid te zullen voortzetten.

Le Pen doet een stap terug om zich te kunnen richten op de partijfractie in het lagerhuis. Die bestaat sinds de parlementsverkiezingen van juni uit 89 leden. Nooit eerder was de radicaal-rechtse partij zo groot. RN is niet de grootste oppositiepartij, maar kan wel invloed uitoefenen op het beleid.

Bardella stelt onderdeel te zijn van een nieuwe generatie nationalisten die weinig gemeen heeft met het racisme en antisemitisme waarmee Jean-Marie Le Pen en Front National werden geassocieerd. De partij heeft onder leiding van Marine geprobeerd daar afstand van te nemen, maar volgens critici is er nog steeds sprake van racisme en steekt zij oude ideeën in een nieuw jasje.

Bardella wordt momenteel bekritiseerd omdat hij een van racisme beschuldigde partijgenoot verdedigt. Collega Grégoire de Fournas werd als parlementariër geschorst nadat hij zijn zwarte collega Carlos Martens Bilongo „laat ze terugkeren naar Afrika” had toegeroepen. Dat gebeurde toen Bilongo kritiek uitte op het Franse immigratiebeleid. De Franse binnenlandminister Gérald Darmanin stelt dat Bardella medeplichtig is aan „alledaags racisme.”