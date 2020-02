’Mijn opa heeft oma met een mes gestoken’

De politie doet onderzoek bij de woning aan de Homerusstraat in Rotterdam. Ⓒ Foto Media TV

DORDRECHT - Met een smoes over een ’financieel mazzeltje’ wist Sterlin S. zijn ex-vrouw Theadora Vreedzaam ertoe te bewegen hem binnen te laten in haar woning in de Homerusstraat in Rotterdam-Lombardijen. Daar doodde de 52-jarige Antilliaan haar, voor de ogen van zijn kleinkinderen. „Ik was in een tunnel. Ik voelde haat”, aldus S. in de rechtbank in Dordrecht, waar zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen hem werd geëist.