VN willen Taliban 6 miljoen dollar betalen voor beveiliging

Sinds de Taliban in augustus dit jaar het land overnamen na terugtrekking van Amerikaanse en internationale troepen blijft het onveilig in Afghanistan. Bovendien heeft de Talibanregering een nijpend tekort aan middelen vanwege het stopzetten van internationale financiële hulp. „De Verenigde Naties hebben als werkgever de plicht de capaciteit van gaststaten te versterken en waar nodig aan te vullen in omstandigheden waarin VN-personeel in onveilige gebieden werkt”, schrijft VN-woordvoerder Farhan Haq in antwoord op vragen van Reuters over de voorgestelde betalingen. Hij betwistte de inhoud van het document niet.

Experts vragen zich af of de betalingen niet ingaan tegen sancties die zijn opgelegd door de VN en de Verenigde Staten. Het hoofd van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is namelijk Sirajuddin Haqqani. Hij is de tweede man van de Taliban en runt het Haqqani-netwerk dat gedurende de oorlog in het land vele bloedige aanslagen pleegde. De VS hebben een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot zijn aanhouding.

In Afghanistan is ongeveer 3500 man VN-personeel aanwezig.