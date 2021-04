Ruttes leugen over positie Omtzigt lijkt er één te veel

Een inmiddels vertrouwd beeld: Mark Rutte komt in het weekeinde op zijn fiets aan bij het Catshuis voor corona-overleg. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Gebroken beloftes, verdwenen herinneringen, integriteitskwesties in zijn partij en alom gesneuvelde VVD-bewindslieden... Niets leek Mark Rutte te kunnen deren. Zelfs de coronacrisis en alle fouten die daarin werden gemaakt, doorstond de premier zonder een schram. Maar na bijna elf jaar premierschap is de teflonlaag rondom Rutte toch aan het slijten. Zijn leugen over de positie van Kamerlid Pieter Omtzigt lijkt er net één te veel.