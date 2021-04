Ruttes ’leugen’ over positie Omtzigt werd hem bijna te veel

Binnenland

Motie van wantrouwen tegen Rutte, D66 en CDA waarschuwen de premier

Demissionair premier Mark Rutte heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor zijn rol in de mislukte verkenning en zijn leugen over de rol van Pieter Omtzigt. Hij komt daarmee voorlopig met de schrik vrij, al is het met de hakken over de sloot. De hele oppositie zegt het vertrouwen in de premier...