Rode kater in dichtgetapete kattenbak: ’Is dit een slechte kwajongensstreek?’

’Wilde iemand deze schat niet meer hebben of is dit een slechte kwajongensstreek?’, schrijven de medewerkers van de dierenambulance op de eigen Facebookpagina. ’Mocht u iets gezien hebben of weten waar deze kater thuishoort, vragen we u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen!’

De schuchtere rode kater die overigens niet is gechipt, maakt het inmiddels goed en is gecheckt door de dierenarts. Op Facebook meldden zich al direct kattenliefhebbers die het beestje een nieuw thuis willen geven. De dierenambulance is echter niet bevoegd om dieren ergens te plaatsen. Eerst krijgt de oude eigenaar twee weken de tijd om de gevonden kat op te halen.