Baby volledig hersteld na levend te zijn gevonden in graf

Half oktober werd het kindje in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje leed onder meer aan bloedvergiftiging en had ze onvoldoende bloedplaatjes. Hoelang het meisje onder de grond heeft gelegen, is niet bekend.

Inmiddels is het meisje flink aangekomen, kan ze zelfstandig ademen en heeft ze weer voldoende bloedplaatjes, zo vertelt kinderarts Khanna aan BBC.

Ouders

Wie de ouders van het meisje zijn is niet bekend, ze zal waarschijnlijk worden opgegeven voor adoptie. Momenteel verblijft zij bij kinderwelzijnsautoriteiten in het district Bareilly, in de noordelijke staat Uttar Pradesh.

Het meisje werd gevonden door Hitesh Sirohi, een man uit het district. Hij wilde zijn eigen doodgeboren dochter begraven, en groef daarom een gat, schrijft BBC. De man verklaarde zo’n 90 centimeter diep te hebben gegraven toen hij op de kleien pot stuitte. De pot brak en de baby begon te huilen.

Sterk vermagerd en onderkoeld

De baby werd naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht, waar werd geconstateerd dat het meisje prematuur was. Toen ze binnenkwam woog ze slechts 1,1 kilo en was ze sterk vermagerd. Ook was ze onderkoeld en had ze een te lage bloedsuikerspiegel.

Het meisje was sterk vermagerd toen ze werd gevonden. Ⓒ Dr. Ravi Khanna

Het meisje heeft wekenlang in het ziekenhuis gelegen, maar donderdag stelt behandelend arts Ravi Khanna dat het meisje al 2,5 kilo weegt en flesvoeding kan drinken: „Ze is helemaal gezond.”