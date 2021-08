Hond Bas (13) weer hersteld van val in mestput: ’Hij kon zijn kop niet eens meer optillen’

Binnenland

Paard schrikt door ’gegooide stenen’ en breekt been: politie zoekt getuigen

Een paard van 41 jaar oud is in het Friese Ried overleden nadat de viervoeter erg geschrokken was van een stel stenen die vermoedelijk naar het beest werden gegooid. Het paard brak door de schrik een been. Een dierenarts heeft het beest in moeten laten slapen.