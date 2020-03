Waterpolocoach Koen P. ontkent deel verkrachtingszaken

„Ik vind het verschrikkelijk om de opsomming van de officier van justitie te horen. Het raakt me heel erg”, zei de voormalig assistent-coach bij Jong Oranje. De man uit Leiden werd opgepakt in de zomer van 2018 na twee aangiftes van minderjarige pupillen en zat bijna een jaar vast.

„Ik weet dat het fout was en het had niet mogen gebeuren”, zei Koen over de relatie met zijn pupil die als eerste aangifte deed. Ze hield een dagboek bij waarin staat dat ze dertig keer seks hadden. Die seks begon toen ze 16 jaar was, volgens P. omdat ze een fijne relatie met elkaar hadden.

Trio

Een tweede beschuldiging van verkrachting door een andere pupil ontkent P. bij hoog en bij laag. „Ik heb geen enkele vorm van seks met haar gehad”, zei P. nadat de rechter hem confronteerde met zijn eigen chatgesprekken waaruit dat zou blijken. „Ik chanteer geen mensen om met me naar bed te gaan.” Dat de betrokken vrouw aangifte heeft gedaan van verkrachting noemde hij een „verschrikkelijke aantijging.”

Bij twee andere vrouwen erkent P. zijn fouten gedeeltelijk. Zo stuurde hij een 15-jarig slachtoffer seksueel getinte berichten terwijl ze bij hem in het klaslokaal zat op het Leonardo College in Leiden, waar hij haar topsportbegeleider was. „Bijzonder ongepast”, erkent P. nu, maar hij ontkent stellig dat hij de 15-jarige tijdens een trio zou hebben verkracht. Wel heeft hij haar gezoend, betast en gelikt, erkent hij. Tijdens het trio, waarbij ook zijn 16-jarige vriendin betrokken was, zou de jongste verder vooral hebben toegekeken, zo vertelde P. de rechters.

6000 pagina’s met chatgesprekken

Het dossier van P. is omvangrijk, zo beschikt de rechtbank over 6000 pagina’s met chatgesprekken die de verdachte voerde met de meiden en die zij allemaal bewaard hebben. In een aantal chats heeft P. naaktfoto’s gestuurd en ontvangen.

De rechtbank heeft drie dagen voor de zaak uitgetrokken. De strafeis van het Openbaar Ministerie wordt woensdag verwacht. Justitie verwijt de verdachte dat hij misbruik heeft gemaakt van de meisjes door zijn leeftijdsverschil en zijn positie in de waterpolowereld. Woensdag komen ook de slachtoffers aan het woord.