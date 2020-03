Waterpolotrainer Koen P. voor rechter om seksueel misbruik

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van verslaggever Koen Nederhof.

„Als dit uitkomt, zul je nooit meer in het Nederlandse team spelen”, zo zou hij een 16-jarige speelster dreigend hebben toegefluisterd.

Oud-trainer P. van de Leidse waterpolo-topclub ZVL 1886 moet zich verantwoorden voor seksueel misbruik van zes meisjes in de periode 2012-2017. In die tijdspanne was hij trainer van ZVL-dames, hulpbondscoach van het nationale jeugdwaterpoloteam en trainer bij het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) Zuid-Holland-Noord in Leiden.

Voor de strafzaak zijn drie zittingsdagen uitgetrokken.