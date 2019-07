Problemen A15 Rotterdam grotendeels opgelost

Een auto sloeg over de kop op A15, waardoor een forse file is ontstaan. Ⓒ Rijkswaterstaat

ROTTERDAM - Op de A15 is woensdagochtend bij knooppunt Vaanplein (Rotterdam) een flinke file ontstaan door een auto die daar over de kop was gevlogen. De vertraging vanuit Europoort richting Gorinchem was ruim een uur.