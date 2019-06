Zo kwam het pensioenakkoord tot stand

De presentatie van het pensioenakkoord. Ⓒ ANP

Eindelijk is er deze week een pensioenakkoord gesloten. Wat was daar na de mislukking in november achter de schermen voor nodig? Een reconstructie van een opmerkelijk verbond tussen PvdA en werkgevers, het ’cadeau van Laura’ en de verwijten aan ’Dagobert Duck’.