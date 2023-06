Bloedbad zorgboerderij: ’Nooit gedacht dat onze tijd met Ann-Sofie zo kort zou zijn’

Volg de zaak hieronder via onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

De ouders van de doodgeschoten 16-jarige Ann-Sofie toonden foto’s op schermen in de zittingszaal en vertelden uitgebreid over de ontwikkeling van hun dochter, die een licht verstandelijke beperking had. „Je weet nooit hoeveel tijd je krijgt met de mensen die je liefhebt. Ik had nooit gedacht dat onze tijd met Ann-Sofie zo kort zou zijn”, zei de moeder.

Ze hekelde de woordkeus van S., die na de schietpartij appte over ’kills’. „Wat was je gevoel daarbij? Was het voor jou een computergame, het doorgeven van je score? Het waren voor jou willekeurige slachtoffers. Daarom vertel ik je over het leven van mijn dochter. Ze was altijd vrolijk. Ze kletste en zong de hele dag. Ze volgde haar hart, wilde paardenverzorgster worden. Met haar liefde voor paarden, humor, en doorzettingsvermogen heeft ze zoveel bereikt. Toen brak 6 mei aan.”

Glans van het leven genomen

„Bij bijna alles wat ik doe, mis ik jou Ann-Sofie”, sprak de vader. „Ik mis het inpakken van je tas en je brooddoosje. Ik mis je wanneer we aan tafel zitten, met jouw voeten op mijn knieën.” S. heeft de glans van het leven genomen en de glans uit zijn dochters ogen, zei hij. „De glans die ik zag als ze paardreed en die ik zag bij de poort van Tro Tardi, waar ik haar op 6 mei afzette.”

Tegen de verdachte zei hij: „U heeft een wapen aangeschaft en besloten dat het tijd was uw plan uit te voeren. Er zijn voor ons een hoop vragen, maar antwoorden geeft u niet.” Zelf zei S.: „Het is voor mij heel onwerkelijk wat er gebeurd is.” Hij zei de pijn van de mensen en de gebeurtenissen niet te kunnen bevatten en noemde het onwerkelijk.

’Deed alsof ik dood was’

De jongen die de schietpartij overleefde, sprak de verdachte toe via een filmpje: „Ik deed alsof ik dood was, zodat je niet meer opnieuw zou schieten.” Na de schietpartij durfde hij niet meer terug naar de zorgboerderij. „De hele tijd ben ik bang, het liefst draag ik een kogelwerend vest. Je hebt mijn leven verpest en ik hoop dat ik ooit niet meer zo bang hoef te zijn.”

Het toegangshek van zorgboerderij Tro Tardi waar op 6 mei 2022 een dodelijke schietpartij plaatsvond. Het strafproces tegen verdachte John S. gaat maandag verder.

Hij zit nu op een andere zorgboerderij. „Een plek waarvan hij aangaf dat hij er makkelijk kon schuilen als er iets zou gebeuren”, vertelde zijn moeder. „Een kind van 13 moet daar helemaal niet over nadenken.”

Bij de schietpartij werd ook een 34-jarige medewerkster gedood en raakte een 20-jarige vrouw gewond.

Video: vorig jaar werden kort na het drama bloemen neergelegd bij de getroffen zorgboerderij.

Niets lukte in het leven van John S., zegt hij. „Behalve een wapen kopen. Ik heb maar één doel met het spreekrecht. En dat is u ervan te overtuigen deze verdachte een zo lang mogelijke straf op te leggen. In mij is geen vergiffenis.”

De strafeis tegen S. en het pleidooi van zijn advocaat staan voor dinsdag op de planning.

