Ruim miljoen euro aan schadeclaims na bloedbad zorgboerderij Alblasserdam

Het toegangshek van zorgboerderij Tro Tardi waar op 6 mei 2022 een dodelijke schietpartij plaatsvond. Het strafproces tegen verdachte John S. gaat maandag verder. Ⓒ ANP / ANP

ROTTERDAM - In de zaak over de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en een moord in een schoenmakerij in Vlissingen, in mei vorig jaar, hebben 37 slachtoffers en nabestaanden voor in totaal ruim een miljoen euro aan schadeclaims ingediend. Dat bleek maandag in de rechtbank in Rotterdam op de tweede zittingsdag van het strafproces tegen John S. (39) uit Oud-Alblas.