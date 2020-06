Tienduizenden Australiërs op de been tegen politiegeweld

De rechtbank in de deelstaat New South Wales had vanwege de coronamaatregelen een verbod op de demonstratie in Sydney opgelegd, maar dat werd later door het hof van beroep vernietigd. In Sydney liepen duizenden mensen onder zware politiebegeleiding door de stad. De demonstranten riepen ook op om een eind te maken aan de vele mishandelingen door de politie van Aboriginals en andere groepen oorspronkelijke bewoners. De demonstratie verliep vreedzaam. De politie heeft een demonstrant gearresteerd.

In de stad Brisbane waren volgens schattingen van de politie rmeer dan 10.0000 mensen op de been. In Melbourne kwamen ruim 5000 mensen bij elkaar. De organisatoren lazen daar een lange lijst met namen van inheemse Australiërs voor die of door de politie zijn gedood of die in gevangenschap zijn gestorven.

De Australische premier Scott Morrison riep mensen vrijdag op om vanwege het coronavirus niet deel te nemen aan de Black Lives Matter-protesten. In Australië zijn massabijeenkomsten verboden om verspreiding van het virus tegen te gaan.