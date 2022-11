Roofoverval en wildwest Broek in Waterland: ’Alleen in de lucht geschoten’

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

Bij de wildwest-achtervolging na de overval, door de weilanden bij Broek in Waterland, kwam een van de overvallers om het leven door een politiekogel.

De verdachten ontkennen dat ze tijdens en na de achtervolging gericht op de politie hebben geschoten en stellen dat ze ’alleen in de lucht’ hebben geschoten. Verdachte Sidy S.: „Als ik echt van plan was geweest om iemand te raken, dan zou dat wel gelukt zijn met een gericht schot. Een AK47 is overal ter wereld makkelijk te krijgen. Ik geloof dat het het meest verspreide wapen is omdat het zo makkelijk in het gebruik is.” S. stelt dat hij ’meer dan gemiddelde kennis heeft over het gebruik van dit soort wapens’. Ook oefende hij elke twee jaar ’als hobby’ in Afrika onder leiding van professionals.

De strafzaak begon afgelopen maandag en duurt in totaal 13 dagen. Op 9 november komt het Openbaar Ministerie met de eisen tegen de Belgische en Franse verdachten.

De agenten die schoten op de overvallers worden hiervoor niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het gerechtvaardigd dat de dertien betrokken politiemensen het vuur openden.