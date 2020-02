Joodse organisaties eisen onderzoek naar carnaval

Vertegenwoordigers van onder andere het Centraal Joods Overleg, het CIDI en de Liberale Joodse gemeente hebben samen met een delegatie Kamerleden hebben een brief aangeboden aan de ambassadeur met een eis om de omstreden carnavalskostuums tegen het licht te houden.

"Het lijkt middeleeuws racisme"

Bij de optocht in Aalst werden Joden afgebeeld als insecten, omringd door goudstaven. Volgens een woordvoerder van het CIDI is er een groot verschil tussen het onschuldige gebruik van stereotypen en deze kostuums. „Joden zijn afgebeeld als ongedierte. Dat is stereotypering zoals gebruikt in dodelijke propaganda en ophitsing. Het lijkt middeleeuws racisme.”

De carnavalsoptocht veroorzaakt al jaren ophef. Vorig jaar is het verwijderd van de UNESCO-lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed vanwege antisemitische uitingen. Dit jaar waren de antisemitische kostuums niet verdwenen – het leek zelfs of de Aalstenaren juist een tandje hebben bijgezet.

Behalve ’Joodse insecten’ reed ook een praalwagen mee met de Klaagmuur en de tekst: ’U zou ook klagen als er in uw piemel was gesneden’.

’Smakeloos en beneden alle peil’

De Belgische premier Wilmès liet zich al woedend uit over het antisemitisme, zo schreef ze in een verklaring: „Het brengt het samenleven in gevaar.” Ook de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) noemde de Joodse karikaturen in Aalst antisemitisch, ’smakeloos en beneden alle peil’.

Ook in Spanje kreeg carnaval een antisemitische bijsmaak. Spanjaarden liepen over straat in nazi-uniformen. Een van de praalwagens leek op een gaskamer, omringd door carnavalsvierders verkleed als concentratiekampgevangenen. De verantwoordelijke organisatie in Spanje bood excuses aan.

Bekijk ook: Kritiek op antisemitisme bij carnaval in Aalst