Trump nog niet terug op Facebook en Instagram

Facebook kreeg wel een berisping. Trump werd „voor onbepaalde tijd” geblokkeerd, en de Oversight Board wil dat Facebook daar binnen zes maanden opnieuw naar kijkt. Die straf is voor het ’Facebook-hof’ namelijk te willekeurig.

Tijdens de bestorming van het Capitool plaatste Trump een video op zijn officiële accounts op Facebook en Instagram. Daarin zei hij tegen de relschoppers: „Ik ken jullie pijn. Ik weet van jullie leed. De verkiezingen zijn van ons gestolen.” Vervolgens riep hij de menigte op naar huis te gaan, maar hij sprak nog wel van een „frauduleuze verkiezing” en noemde zijn aanhangers „heel bijzonder.” Facebook verwijderde het filmpje na twintig minuten.

Ongeveer een half uur later, terwijl de politie probeerde de orde te herstellen, schreef Trump op Facebook: „Dit gebeurt er wanneer een heilige monsterscore bij verkiezingen zo gemeen wordt afgenomen van geweldige patriotten die zo lang slecht zijn behandeld.” Die boodschap werd een paar minuten later ook verwijderd. De accounts van Trump op Facebook en Instagram werden 24 uur geschorst.

Schorsing

Een dag na de rellen besloot Facebook om Trump voor onbepaalde tijd te schorsen, en in elk geval voor de twee weken die nog resteerden tot het vertrek van Trump als president en de machtsoverdracht aan de huidige Democratische president Joe Biden.

Gezien de ernst van de rellen en het gevaar van geweld vindt het Oversight Board het terecht dat de accounts van Trump geschorst zijn. Maar dat die schorsing „voor onbepaalde tijd” is, is volgens het Board niet in orde. Die straf staat namelijk niet in de regels van Facebook. „De normale straffen van Facebook zijn verwijdering van berichten, opleggen van een tijdelijke schorsing of permanente uitschakeling van een account”, aldus het ’gerechtshof’.

Deze week kondigde Trump de lancering aan van zijn eigen kanaal, maar daarop kan niet gereageerd worden, meldt Fox News. Volgens conservatieve critici wordt Trump wel van sociale media gegooid, maar veel andere nog extremere accounts met rust gelaten.

De oordelen van het Oversight Board zijn bindend. Facebook zegt in een reactie dat de schorsing van Trump „noodzakelijk en juist” was. Over de onbepaalde duur van de straf meldt Facebook: „We nemen het besluit van het Board in overweging en zullen een duidelijke en gepaste actie bepalen. In de tussentijd blijven de accounts van Trump geschorst.”