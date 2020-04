Tóch een beetje het gevoel van Koningsdag

Helaas heeft Fenne van Dansik niks verkocht op haar digitale kleedje. ,,Maar die spullen bewaren we gewoon voor volgend jaar!” Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Het was improviseren, voor iedereen. De echte sfeer van Koningsdag was in deze periode van coronagevaar niet te vangen. Maar Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze niet toch een manier vonden om er een speciale dag van te maken. Van oud-Hollandse spelletjes in de tuin tot een virtuele kleedjesmarkt: het werd hoe dan ook weer een memorabele dag.