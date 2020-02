Nederlander gepakt op Filipijnen met wapens

Bij de actie waren politieteams van verschillende eenheden betrokken, zo melden media het in het Zuidoost-Aziatische land. De 54-jarige Karel de L. werd opgepakt in de stad Bais, in de provincie Negro Oriental, nadat er bij hem verschillende wapens en munitie werden aangetroffen.

Onder andere pistolen van het merk Norinco (.45-kaliber) en Taurus (.380-kaliber) werden aangetroffen tijdens een doorzoeking van zijn woning, evenals grote hoeveelheden munitie voor de wapens.

Daarnaast was De L. in het bezit van vier verlopen wapenvergunningen van een Filipijnse vrouw, en twee verlopen vergunningen om op straat in het bezit te zijn van wapens. Volgens politiechef Julian Entoma wordt nog uitgezocht of er enige relatie is tussen de Nederlander en de lokale vrouw.

De man woont al geruime tijd in een huurhuis in Bais, een stad met ongeveer 75.000 inwoners, zo’n 900 kilometer ten zuiden van hoofdstad Manila. Hij zit gedetineerd in afwachting van de aanklacht die tegen hem wordt geformeerd. De actie nam in totaal ruim drie uur in beslag.