Code oranje voor nieuwe delen Frankrijk, België en Spanje

Naast de Spaanse eilanden gaan vanaf middernacht ook Madrid, Brussel, Parijs, Bouches-du-Rhône (het gebied rondom Aix-en-Provence en Marseille), Burgos, Salamanca, Almeria en Navarra op oranje.

Thuisisolatie

Nederlanders die toch besluiten naar een oranje gebied af te reizen, worden door de overheid dringend geadviseerd bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan.

Verblijft u momenteel in een van deze gebieden of staat u op het punt te vertrekken? Dan komen wij graag met u in contact. Reacties mogen naar [email protected]