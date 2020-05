Schouten sluit ruimen besmette nertsenbedrijven niet uit

Op dit moment zijn er vijf besmette locaties van nertsenhouderijen. Zeker vier mensen hebben corona opgelopen van een nerts. Bij twee van hen is het direct afkomstig van de pelsdieren. Een groot deel van de Kamer wil na de wereldprimeur van een besmetting van nerts-op-mens dat Schouten harder gaat optreden.

„Als we een ding hebben geleerd van dierziekten is dat je direct de meest vergrijpende maatregel moet nemen”, zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in het wekelijkse vragenuur. „We vinden het niet uit te leggen dat de reeds besmette bedrijven niet worden geruimd.” Ook PvdA, SP, GL en de dierenpartij willen de nertsen ruimen.

„Ruimen is altijd het ultieme middel”, reageert de minister. „Dat doen we wel op basis van risico’s en onderzoek. We schuwen het niet als het nodig is, maar het zal goed onderbouwd moeten worden.”

Reservoir

Deskundigen zijn bang dat de nertsenbedrijven een reservoir gaan vormen als het virus bij mensen al weg is. Als het coronavirus zich ontwikkelt zou dat in theorie ook een gevaar kunnen worden voor een vaccin.

„Een reservoir moeten we niet hebben. Om te weten of dat het geval is moeten we onderzoek doen. Daar heb ik eerst resultaten voor nodig”, zegt Schouten. „Het kan ook zijn dat het virus uitdooft op de bedrijven.”

Een ander punt van zorg in de Kamer is de onduidelijkheid over de besmettingsbron van een derde nertsenbedrijf. Maandag onthulde een hoogleraar die betrokken is bij het onderzoek ter plaatse dat de nertsen mogelijk zijn besmet door een kat die eerder op bezoek is geweest bij een besmet bedrijf 1500 meter verderop.

Linkse partijen: de boel dicht!

Deskundigen onderzoeken deze kwestie nog. Komende vrijdag worden de eerste resultaten verwacht. Zaterdag komen deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) en diergeneeskundigen bijeen om te kwestie te bespreken. Na pinksteren neemt het kabinet een besluit over eventuele vervolgstappen.

PvdD-fractievoorzitter Ouwehand wil dat het kabinet niet langer wacht: „Gooi die bedrijven dicht. Waarom neemt het kabinet het risico door nog langer te wachten?” Oppositiepartij GroenLinks is blij dat de minister al langzaam opschuift naar ruimen. Kamerlid Bromet vindt dat de bedrijven na ruimen voorgoed moeten sluiten. De sector moet uiterlijk in 2024 al stoppen.