Hond neemt afscheid van baasje in UMCG

„Deze dierbare naaste kroop rustig bij zijn baasje in bed. Toen hij voelde dat het goed was zo, ging hij weg.”

Volgens hoofdverpleegkundige Carla Veldhuis doet het ziekenhuis dit wel vaker, maar niet regelmatig. „We vinden het belangrijk dat als er zo’n nauwe band is tussen baasje en hond, dat deze dan ook afscheid kan nemen. De hond was aanwezig bij de reanimatie. In feite werd het baasje weggerukt uit zijn leven. Ook de hond moet, net als mensen, verder.”

Aan RTV Noord laat ze weten dat ziekenhuizen vaak huiverig voor huisdieren zijn vanwege de hygiëne. „Het gaat nu goed met de hond. Hij lijkt heel ontspannen, terwijl hij en zijn baasje altijd een twee-eenheid waren. (...) Dit vinden we gewoon belangrijk.”