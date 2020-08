LIVE | Nederlandse reiziger ook in Slowakije in quarantaine

Reizigers uit Nederland moeten binnenkort tien dagen in zelfisolatie gaan als ze naar Slowakije reizen. De Slowaakse overheid heeft Nederland en andere Europese landen toegevoegd aan de lijst met risicogebieden waar vanaf 1 september strengere regels voor gelden.

Naast Nederland vallen ook België, Spanje, Frankrijk, Malta en Kroatië onder het strengere regime. De isolatieplicht gaat gelden voor mensen die in de twee weken voor hun aankomst in Slowakije in een van die landen zijn geweest. Reizigers mogen hun zelfisolatie na enkele dagen ook vervroegd beëindigen, mits ze zich laten testen op het virus en niet besmet blijken te zijn.

Het Slowaakse ministerie van Volksgezondheid heeft vanwege de coronacrisis ook een reiswaarschuwing afgegeven voor sommige Europese gebieden. Het gaat onder meer om de Tsjechische hoofdstad Praag, de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en delen van het Verenigd Koninkrijk.

Slowakije scherpt ook de binnenlandse maatregelen aan die verspreiding van het besmettelijke virus moeten voorkomen. Er komen strengere regels voor evenementen en scholieren moeten aan het begin van het schooljaar mondkapjes gaan dragen. Er gold al een mondkapjesplicht in winkels, openbare gebouwen en het openbaar vervoer.

