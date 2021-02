’Kwart gemeenten wil niet bijdragen aan opknappen ventilatie scholen’

Dat stelt belangenbehartiger van 275 schoolbestuurders VOS/ABB op basis van een enquête onder haar leden.

Subsidie

Sinds januari dit jaar kunnen gemeenten voor hun schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor verbeteringen aan de ventilatiesystemen. Die zijn hard nodig. Onderzoek van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen wees uit dat van de 7.340 onderzochte schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs er minstens 2.800 de ventilatie goed op orde hebben. Van de overige gebouwen ontbreken vaak de gegevens.

Die conclusie kwam op een gevoelig moment want juist het goed ventileren van het klaslokaal was volgens sommige experts de manier om het coronavirus uit de klas te houden. De aerosolen, zogenoemde kleine virusdeeltjes, zouden zich door goed ventileren moeilijk verspreiden. Minister Slob stelde daarom 360 miljoen euro beschikbaar om de ventilatieproblematiek aan te pakken.

Eerste 100 miljoen bijna op

De eerste 100 miljoen daarvan is bijna op: Na zes weken zijn er 547 aanvragen binnen gekomen, samen goed voor 82 miljoen. Het Rijk financiert 30 procent van de ingediende plannen. De overige 70 procent moeten gemeentes en schoolbesturen investeren. Nu blijkt uit het onderzoek van VOS/ABB dat een kwart van de gemeente niet meebetaalt. Daardoor moet vier op de tien schoolbesturen zelf het gehele bedrag ophoesten om de ventilatieproblemen aan te pakken.

Volgens VOS/ABB doen gemeenten niet mee omdat ze vinden dat het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen niet hun taak zou zijn. Andere gemeenten stellen simpelweg dat ze er geen geld voor hebben.

Afspraken

,,We zien dat schoolbesturen in een spagaat zitten”, vertelt adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB. ,,Aan de ene kant zijn er afspraken met ouders en personeel dat ze investeren in betere ventilatiesystemen. Maar aan de andere kant zijn er gemeenten die daar niet aan mee willen betalen en is het maar de vraag of besturen daarin mógen investeren. Het is een gezamenlijke opdracht voor schoolbestuur én gemeenten, maar de praktijk wijst uit dat een deel van de gemeenten dat echt niet zo ziet”.

Verschillende Tweede Kamerleden stelden rond de jaarwisseling vragen over deze verdeelsleutel van het ventilatiegeld. PvdA en GroenLinks vroegen demissionair onderwijsminister Arie Slob naar gemeenten die onvoldoende geld in kas hebben om mee te betalen. Ook wilden ze weten of scholen in armere gemeentes wel kans maken op betere ventilatie.

Minister Slob

Slob antwoordde dat hij geen berichten had gekregen van scholen uit armere gemeentes. En dat niet alle benodigde maatregelen ‘groots en meeslepend’ hoeven te zijn. De minister schreef dat de aangevraagde subsidiebedragen tot nu toe variëren van enkele honderden euro’s tot een miljoen euro.

Het stoperige tempo waarmee het opknappen van de ventilatiesystemen verloopt, oogst al langer kritiek. Het regent verhalen van leraren en kinderen die met dikke truien en sjaals in de klas moeten verschijnen omdat de ventilatie niet deugt. Afgesproken is namelijk dat wanneer het systeem niet goed werkt, de ramen en deuren in de pauzes en tussen de lessen open moeten. Dat zorgde in de winter voor ijskoude dagen in de klas.

Het ministerie van Onderwijs laat weten dat de aanvragen voor de ventilatie-subsidie goed verloopt. Het beaamt dat de 100 miljoen voor dit jaar al bijna op is. Maar in 2022 is er 130 miljoen euro beschikbaar en het jaar erop nog eens 130 miljoen. „We hebben signalen gehad dat niet alle gemeenten voldoende financiële ruimte hebben om bij te kunnen dragen aan de cofinanciering. We gaan kijken wat we kunnen doen om de andere scholen, die nu niet meedraaien, te helpen bij het verbeteren van de ventilatie.” Bovendien, stelt een woordvoerder van onderwijsminister Slob: ventilatie in schoolgebouwen is allereerst de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeenten.