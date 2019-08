Van der Weijden luidt City Swim Dordrecht in

De tocht van Van der Weijden begon rond 01.30 uur in het plaatsje Hank. Hij arriveerde na ongeveer tien uur zwemmen in Dordrecht, waar de City Swim om 12.00 uur van start ging. Daarmee wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker. Van der Weijden heeft een aantal jaren in Dordrecht getraind en gewoond en traint tegenwoordig in Hank.

Swim to Fight Cancer is in 2014 ontstaan en is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol evenement. Het doel is om door te zwemmen in de grachten zoveel mogelijk donaties op te halen voor onderzoek naar kanker. In diverse steden in Nederland wordt een City Swim gehouden om geld in te zamelen.