Man (51) vast voor explosie in Almelo

ALMELO - De politie heeft een 51-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie bij een huis in Almelo. Door de ontploffing zaterdagmorgen vroeg raakte een 27-jarige man gewond. Ook liep zijn huis door de explosie schade op. De politie meldde zondag dat de verdachte is overgebracht naar een cellencomplex in Borne voor nader onderzoek.