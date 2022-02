’Claims op website Dolfinarium verwijderd na kritiek’

De dierenactivisten dienden op 12 januari een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC). Volgens hen was de informatie op de website van het Dolfinarium misleidend. De kritiek richtte zich op de claims dat de dieren in het park meer dan genoeg bewegingsvrijheid hebben én dat de dieren gelukkig zijn.

Ondanks dat de klacht nog in behandeling is bij de RCC, blijken al de nodige wijzigingen te zijn doorgevoerd op de website van het Dolfinarium. De passage op de pagina ’feiten & fabels’ dat de dieren gelukkig zijn, is geschrapt. Ook de bewering dat het Dolfinarium kan controleren of de dieren zich goed voelen, is verdwenen. In plaats daarvan staat een stuk over het dierenwelzijnsniveau. De dieren zouden „in goede omstandigheden leven waarbij hun welzijn is gewaarborgd.”