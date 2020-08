Nederlandse vrouw (27) komt om tijdens bergwandeling in Spanje

De vrouw was met haar vriend Justin aan het wandelen in de buurt van LLeida in de regio Lerida in Spanje. „Ze is daar gevallen en is ter plekke overleden.”

Op de plek van het ongeluk was geen bereik. „Justin heeft er alles aan gedaan om haar weg te halen. Ze is door de hulpdiensten met een helikopter opgehaald.”

Haar ouders hebben besloten om het nieuws te delen, omdat ze graag iedereen de kans willen geven om afscheid van hun dochter te nemen, maar dit is door het coronavirus onmogelijk. Daarom hebben ze een condoleanceregister geopend. „Persoonlijk contact vinden we op dit moment nog te zwaar. We hebben er allemaal heel veel verdriet van dat ze ons op zo’n vreselijke manier is ontnomen. Woorden schieten tekort om te omschrijven hoe we ons voelen, onze ’kleine’ meid van 27 jaar is in één keer uit ons leven gerukt.”