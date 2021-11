Premium Het beste van De Telegraaf

Oranjefans tandenknarsend voor tv: ’Hoeveel meer kan er nog mis gaan?’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Marco van den Heuvel (r.) en reisgenoot Joop kwamen met een kater terug uit Montenegro. „Oranje heeft iets goed te maken met de supporters”, zegt hij. Ⓒ Foto Rias Immink

Amsterdam - Een dramatisch gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Montenegro, een verbod op publiek bij de kraker tegen Noorwegen en bondscoach Louis van Gaal in een rolstoel... Als we Murphy’s Law moeten geloven is het WK voor Nederland al voorbij voordat het überhaupt is begonnen. Ook de grootste Oranjefans zien niet allemaal meer licht aan het einde van de tunnel. Zij zullen hoe dan ook dinsdagavond billenknijpend op de bank zitten.