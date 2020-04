De Jonge: vanaf 11 mei proef met bezoek verpleeghuizen

Daar wil de minister volgende week advies over vragen bij de medische experts in het Outbreak Management Team (OMT), zegt hij tegen het Nederlands Dagblad. Een besluit over de ’pilot’ met enkele verpleeghuizen moet dan die week worden genomen, waarna de test vanaf 11 mei zou kunnen beginnen.

De pilot moet dan plaatsvinden in een groep verpleeghuizen die ’vooruitloopt op de rest van het land’, zegt De Jonge. Er is nog geen sprake van dat de bezoekersregeling snel op grote schaal soepeler wordt. „We moeten eerst zien hoe dat in de praktijk gaat.”

Bij een test komen ook flink wat voorwaarden aan het bezoek. Bijvoorbeeld rond het aantal besmettingen in een verpleeghuis, strenge hygiënemaatregelen, het aantal bezoekers. Het zou bijvoorbeeld om maar één bezoeker per verpleeghuisbewoner kunnen gaan.

De minister ziet in dat het geen doen is om het huidige strikte bezoekverbod ’nog een jaar’ in stand te houden: „Geen enkel nabij contact; dat is voor niemand vol te houden.”