Twee jongeren verlamd door lachgas

Enkele weken geleden meldde een jonge patiënt zich op de spoedeisende hulp met klachten over verdoofde vingertoppen en krachtverlies in de benen. Al snel werd vastgesteld dat het verdoofde gevoel en het krachtverlies het gevolg waren van een beschadigd ruggenmerg. Volgens het ziekenhuis komt dit door het overmatige gebruik van lachgas door de patiënt: zo’n honderd ballonnen per dag.

Anderhalf jaar geleden werd er ook een patiënt met verlammingsverschijnselen binnengebracht bij het MST in Enschede. Dat meldt Tubantia.

Rolstoel

Een verpleegkundige van het ziekenhuis schrijft in een blog dat de patiënt in kwestie zijn klachten voor langere tijd negeerde. Pas toen hij ’s ochtends niet meer uit bed kon komen, trok hij aan de bel. „Hij had geen idee dat de gevolgen zo ernstig waren”, aldus de verpleegkundige. De jongen zit nu in een rolstoel.

De werking van vitamine B12 wordt door het gebruik van lachgas geblokkeerd. Hierdoor gaat het zenuwstelsel minder goed werken. Het kan maanden tot jaren duren om van de klachten af te komen en dan is het nog maar de vraag of deze volledig zullen verdwijnen.

Neurologische schade

Revalidatiearts Christof Smit waarschuwde vorig jaar in Nieuwsuur al over de gevolgen van de ’onschuldige partydrug’. „We zien een toename van mensen die neurologische schade of een dwarslaesie hebben van lachgas. Zo hebben we de laatste zes maanden al drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd”, zegt Smit.

In de afgelopen 2,5 jaar werden bij acht revalidatiecentra in Nederland, dertien patiënten behandeld met een incomplete dwarslaesie. In alle dertien gevallen was dit het gevolg van het gebruik van lachgas. Mensen met minder heftige klachten vallen hier niet onder.

Populariteit

Volgens verslavingsinstantie Jellinek is het gebruik van lachgas sinds enkele jaren weer populair in het uitgaanscircuit. Door het gas vanuit een ballon in te ademen ervaren gebruikers een korte roes. Door gebruik kan er een zuurstoftekort in de hersenen ontstaan.

Lachgas viel vroeger onder de Geneesmiddelenwet, waardoor recreatief gebruik makkelijk kon worden tegengegaan. Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2016 en een arrest van het Europees Hof van Justitie in 2014, valt het echter onder de Warenwet. Dat maakt de verkoop ervan veel eenvoudiger. De patronen kunnen bijvoorbeeld gewoon bij een winkel als de Blokker worden gekocht.

