Kamer wil zedendelinquenten weren uit woonomgeving: ’Voorkomen dat slachtoffers worden geconfronteerd met oud zeer’

De Kamer heeft een motie van JA21-voorman Joost Eerdmans aangenomen om dat voor elkaar te krijgen. Doel van het voorstel is dat daders van ernstige gewelds- en zedendelicten na hun tijd in de gevangenis niet meer terugkeren naar hun oude woonplek, als het aannemelijk is dat hun slachtoffers en hun naasten of nabestaanden daar met hen geconfronteerd zullen worden.

In praktijk blijkt dat verkrachters en aanranders nu nog regelmatig terugkeren in hun oude wijk. Eerder werd er vanuit de Tweede Kamer ook al aangestuurd op zo’n verbod, maar toen bleek dat lastig. Burgemeesters wezen erop dat zo’n verbod ingewikkeld is, en via het strafrecht moeten worden geregeld.