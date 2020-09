Actieve vulkaan bij Limburgse grens

Het gaat om de bodem onder het Duitse Eifelgebergte. Het gebied dat ligt in de driehoek Aken, Trier en Koblenz komt jaarlijks ongeveer een millimeter omhoog.

Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Journal International. „De meeste wetenschappers gingen ervan uit dat de vulkanische activiteit in de Eifel tot het verleden behoorde”, aldus hoogleraar geodesie van de University of Nevada, Corné Kreemer, tegen 1Limburg. Hij is tevens de hoofdauteur van het artikel.

„Het Eifelgebied is de enige regio in het onderzoek waar de grondbewegingen significant groter zijn dan verwacht”, voegt Kreemer toe. „Een stijgende pluim zou de waargenomen patronen en de snelheid van de bodembewegingen kunnen verklaren.”

Bewegingen Zuid-Limburg

De bodem was het meest actief rond het Duitse Nürburg. Maar de bewegingen reiken tot Luxemburg, Oost-België en Limburg. In Zuid-Limburg beweegt de bodem ongeveer 0,75 tot 1 millimeter per jaar. In Midden-Limburg is dat zo’n 0,25 tot 0,75 millimeter. Een groot risico op uitbarstingen of aardbevingen is er volgens de wetenschapper niet per se. „Maar we houden het wel in de gaten om mogelijke risico’s in kaart te brengen.”

Voor het onderzoek van de University of Nevada en de University of California werd de data van duizenden gps-antennes in Europa gebruikt. Hieruit kwam naar voren dat de bodem in en rond de Eifel zowel horizontaal als verticaal beweegt.