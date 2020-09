Inklimmer ontdekt in dakkoffer na vakantie in Frankrijk

Wintercross die werkt voor de Britse krant The Telegraph vermoedt dat de man bij winkelcentrum Cité Europe in Calais in de koffer is geklommen: „Daar halen we altijd wijn voor we weer terug naar Groot-Brittannië rijden.”

Eenmaal terug bij de auto, mét wijn, zagen de Engelsman en zijn vrouw niets geks aan hun voertuig. Pas op de M25, in Groot-Brittannië, seinde een medeweggebruiker naar ons dat de dakkoffer open stond: „Dat was niet in de haak.” De journalist zette zijn wagen aan de kant, pakte snel zijn spanbanden en bond zo de koffer weer dicht om de rit huiswaarts te kunnen hervatten. Ook toen had Wintercross nog geen idee dat er iemand in de koffer zat.

De dakkoffer was al enkele jaren oud en niet meer in een al te beste staat. Het slot was al eens gebroken geweest en kon daarom makkelijk worden geopend met een schroevendraaier, verklaart de journalist.

’Er zit iemand in’

„Terwijl we de auto aan het uitladen waren, hoorden we geklop uit de koffer. Ik dacht dat het misschien een buurman was die een geintje met ons uithaalde, maar mijn vrouw zei: „Er zit iemand in”, zo schrijft Wintercross.

De Engelsman belde direct de politie: „Mijn grootste zorg was dat diegene in de koffer kon sterven.” Wintercross werd geadviseerd contact te houden met de inklimmer tot de politie arriveerde: „Hij spreekt geen Engels, maar met enkele woorden en wat kloppen konden we toch communiceren.”

Twee agenten van Thames Valley Police kwamen na dertig minuten ter plaatse om de koffer te openen. De inklimmer bleek een man te zijn, begin twintig. De man heeft een donkere huidskleur en droeg een zwarte trui. De man kon op eigen kracht uit de koffer klimmen. „Ik weet niet hoe het heeft gepast, de dakkoffer zat vol met onze spullen.”

„Hij was duidelijk wat versuft. De agenten deden kalm tegen hem. De verstekeling werd geboeid en de agenten namen even door wat voor spulletjes hij mee had genomen: een mp3-speler en een koptelefoon. De man had geen papieren mee, voor zover Wintercross kon zien. Het bleek een vluchteling uit Sudan. Hij is meegenomen door de agenten.

’Echt van geschrokken’

In zijn artikel in The Telegraph schrijft Will Wintercross: „Als foto- en videojournalist ben ik in Syrië, Irak, en Libië geweest. Ik heb detentiecentra bezocht in Libië waar Afrikaanse migranten en vluchtelingen werden opgevangen. Ik heb een liefdadigheidsinstelling opgezet voor vluchtelingen uit Syrië waarmee we verweesde en gehandicapte kinderen helpen. Ik heb veel meer van de vluchtelingenproblematiek gezien dan de meeste mensen, maar ondanks mijn ervaring op professioneel vlak, ben ik hier echt van geschrokken.”

„Het liet me zien hoe wanhopige deze mensen zijn”, aldus de journalist. Ook zegt hij enorm mee te leven met iedereen die gedwongen zijn huis en land moet verlaten: „De vier uur in mijn dakkoffer zijn misschien wel de aangenaamste uren van de reis van deze man geweest.”

Zie hieronder beelden van hoe de man uit de dakkoffer wordt gehaald: