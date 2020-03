Instagram lacht om Tussen kunst en quarantaine

’Hoe kunnen we er een beetje luchtigheid in krijgen?’ vroeg Officier zichzelf thuis af. Ze besloot gewoon is gek te doen en deelde een kunstpose op haar eigen account. „Ik deelde mijn ’kunstwerkje’ op Instagram en kreeg daar zoveel leuke reacties op”, vertelt Anneloes tegen De Telegraaf. „De volgende ochtend had ik tientallen nieuwe volgers, waaronder het Rijksmuseum.”

De quarantainekunst op het Instagramaccount van de Amsterdamse communicatiespecialist en trouwambtenaar is inmiddels een online hit en gaat ook de grenzen over.

Talloze grapjassen gingen thuis aan de slag en stuurden een eigen versie in. En er ook komen inzendingen uit Argentinië, Canada, Iran. Het account reikt in amper twee weken richting de zestigduizend volgers. „Er zitten een paar hele goede imitaties tussen.”

De online kunstwerken varieren van realistisch tot abstract, klassiek, modern en ook sommige kinderen doen vrolijk mee. „Ik herken een groot deel van de werken niet, maar geniet van elke inzending. Ik hoop alleen niet dat men nu denkt dat ik iets van kunst weet”, zegt Anneloes Officier. „Dan val ik meteen door de mand.”

Het initiatief staat overigens los van het programma Tussen kunst en kitsch. „Het leukste is dat iedereen mee kan doen. Zolang je wat fantasie hebt en een camera. gebruik een deken, een afwasborstel of een plumeau. Kijk om je heen en maak iets!”