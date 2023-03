Advocaten Marengo ’goed ziek’ door OVV-rapport: ’Dood mensen werd op de koop toegenomen’

Dat zeiden Peter Schouten en Onno de Jong in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad. Samen met Peter R. de Vries vormden de advocaten het verdedigingstrio van kroongetuige Nabil B.

„Dat het erg zou worden wisten wij. Dat het zó erg zou worden niet”, zei Onno de Jong over het rapport van de Onderzoeksraad. Volgens de raadslieden moeten de mensen die fouten hebben gemaakt verantwoording afleggen voor „zoveel gemiste kansen, miscommunicatie, gebrek aan empathie, maar ook gewoon arrogantie en volstrekte incompetentie, waardoor de dood van mensen op de koop toe werd genomen. Het binnenhalen van de deal met de kroongetuige was belangrijker dan mensenlevens.”

De advocaten gaan niet zover dat ze vinden dat het Openbaar Ministerie bloed aan de handen heeft. „Dat hebben de opdrachtgever en de uitvoerders.”

Leven gespaard

Dat het leven van Peter R. de Vries gespaard had kunnen worden als politie en justitie hun zorgplicht hadden waargemaakt, staat voor beide mannen als een paal boven water. „Dat had gekund als hij niet met het OM in een sfeer van kinnesinne was terechtgekomen over zijn beveiliging.”

Het OM verzweeg bovendien een concrete moordopdracht voor het verdedigingstrio. Schouten: „Daar zijn we goed ziek van. Het ging om een soort ’open contract’. Iedereen werd uitgenodigd om de opdracht uit te voeren als de gelegenheid zich voordeed. En die deed zich sowieso voor bij Peter, die als enige onbeveiligd rondliep.” Volgens de advocaten klopt het niet dat Peter R. de Vries geen beveiliging wilde, hij wilde het alleen niet op de manier waarop het OM dat voor zich zag.

„Degenen die signalen hebben genegeerd en nalieten om maatregelen te nemen waardoor mensen zijn gestorven moeten niet weggepromoveerd worden, maar zijwaarts de organisatie verlaten”, aldus De Jong.

Schouten: „Mensen die niet worden afgerekend op hun fouten zullen nooit iets leren.” Hij noemt het OM „een almachtige organisatie die in zichzelf gekeerd is en steeds schermt met veiligheid om informatie geheim te kunnen houden. Dat doen ze ook met fouten.” De Jong zegt te merken dat er na een periode zonder dat er doden zijn gevallen, de alertheid alweer afneemt.

Wat Schouten en De Jong betreft wordt het hele stelsel Bewaken en Beveiligen weggehaald bij het versnipperde OM, en ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV.

Dringend beroep

De familie van de doodgeschoten Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B., doet een dringend beroep op minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om het kroongetuigenstelsel te herzien. „Het huidige systeem is onmenselijk en kost mensenlevens.” De familie zegt drie mensen te hebben verloren „die ons dierbaar waren.” Daarnaast zijn hun eigen „zorgvuldig opgebouwde levens verwoest, en hebben we na al die jaren nog steeds geen uitzicht op een veilig, sociaal en zinvol leven.”

De advocaten Annemiek van Spanje en Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, zeggen dat het Openbaar Ministerie ten onrechte meer hecht aan de eigen reputatie, en dat het de belangen van anderen daaraan ondergeschikt maakt.