Omstreden dwangwet pas na verkiezingen naar Tweede Kamer gestuurd

Volgens staatssecretaris Van der Burg wil hij het wetsvoorstel nog wel in maart naar de Kamer sturen. Maar volgens betrokkenen gebeurt dat echter niet meer voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Het voorstel ligt politiek erg gevoelig, omdat er opvangplaatsen voor asielzoekers mee kunnen worden afgedwongen. Ook als een gemeente dat niet wil. Vooral voor de VVD was het pijnlijk om daarmee in te stemmen. De fractie ging uiteindelijk toch door de pomp.

Bovendien is het helemaal ingewikkeld geworden omdat de Raad van State gehakt heeft gemaakt van het voorstel. Het kabinet moet dus opnieuw naar de tekentafel, of er moet worden besloten om de wet - ondanks forse kritiek - onaangepast naar de Tweede Kamer te sturen. Van der Burg geeft in de Tweede Kamer aan meer tijd nodig te hebben. De bewindsman zegt nog wat afspraken te hebben voordat het voorstel in de ministerraad kan worden besproken, waarna het naar de Kamer kan.

Kritiek

De Raad van State is zeer kritisch over de ’spreidingswet’ - zoals het voorstel wordt genoemd - waarmee het kabinet opvangplaatsen voor asielzoekers wil afdwingen. „De voorgestelde procedure is onnodig complex en roept indringende vragen op of deze wel uitvoerbaar is.” Het voorstel moet volgens het adviesorgaan worden aangepast voordat die kan worden ingediend bij de Tweede Kamer.

De complexiteit zit volgens de belangrijkste adviseur van het kabinet in het feit dat gemeenten aan de ene kant opvangplaatsen bij de minister kunnen aanbieden en daarbij een bonus kunnen ontvangen. An de andere kant, op een later moment, moeten zij binnen de provincie met elkaar afstemmen welke gemeenten de overige opvangplaatsen gaan realiseren.

Precieze rol

Ook de precieze rol van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en provincies is onduidelijk, vindt de Raad. „Ook de termijn waarbinnen de gemeenten de opvangplaatsen moeten realiseren is niet duidelijk. Die duidelijkheid is wel nodig.” Het voorstel moet verder worden uitgewerkt en er moet beter worden nagedacht over financiële randvoorwaarden, oordeelt de adviseur.

„De Afdeling adviseert een eenvoudiger systematiek van het wetsvoorstel en wijst daarbij op de procedure die geldt voor huisvesting van statushouders”, aldus de RvS. Het levert het kabinet kopzorgen op, want door het enorme tekort aan opvangplaatsen is de druk torenhoog.