LIVE | Duitse regering bezorgd over corona: situatie is ernstig

De Duitse regering is zeer bezorgd over de snel stijgende aantallen coronabesmettingen en ziekenhuisopnames en het toenemend aantal brandhaarden. De situatie is ernstig, aldus een woordvoerder na een zitting van het zogenoemde coronakabinet.

Duitsland staat aan het begin van de tweede golf. Maar het is nog niet te laat, vindt de zegsman. Door maatregelen te nemen kan zo'n tweede golf worden voorkomen.

Bondskanselier Angela Merkel vergadert woensdag opnieuw met de regeringsleiders van de zestien deelstaten om over verdere stappen, melden Duitse media. Behalve aanscherpingen komt er mogelijk een versoepeling. Bij een negatieve uitslag na een coronatest zou de quarantaine van tien naar vijf dagen kunnen.

Onder meer in grote steden gaat het de verkeerde kant op. Duitsland kwam relatief goed door de eerste golf.

