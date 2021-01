Weerstand in Kamer tegen avondklok: ’Begin er niet aan’

Jetten wijst op alle groepen die je zou moeten uitzonderen van het verbod om ’s avonds de straat op te gaan. „Het is alleen effectief bij een goede handhaving. Maar boa’s en politie willen er niet aan.” Maar dan nog: „Denk ook aan ouders die de hele dag thuis werken en hun kinderen helpen met thuisonderwijs en die ’s avonds graag een luchtje scheppen. Begin er niet aan. Pak eerst de brandhaardvluchten uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk aan.”

Behalve Jetten is ook de PVV tegen een avondklok. „Niet doen”, zegt partijleider Wilders. Ook GroenLinks ziet er niks in. Deze partij wijst er net als D66, CU, SGP en de Partij voor de Dieren op dat er dagelijks tientallen vluchten uit het Verenigd Koninkrijk binnenkomen.

Verdedigbaar

Coalitiepartijen VVD en CDA vinden de avondklok wel goed verdedigbaar tegen het licht van de oprukkende Britse variant. „Het is een kwestie van tijd voordat die bij ons ook de overhand krijgt. We kunnen zo’n maatregel niet uitsluiten”, zegt fractieleider Heerma. Hij heeft wel vragen over de handhaving.

Rutte smeekt

VVD-fractieleider Dijkhoff vindt het ’logisch’ dat het kabinet de avondklok overweegt. Premier Rutte smeekt zowat de avondklok als optie niet in de prullenbak te gooien. „Alsjeblieft, gooi het niet weg.” Volgens de premier zijn de vluchten uit risicolanden niet de bron van het probleem. „Ik begrijp alle irritatie over de vluchten uit Engeland. Maar het is niet zo dat dit nou het grote lek is.” De meeste besmettingen vinden immers nog altijd plaats in de thuissituatie, zei Rutte. Volgens hem des te meer reden te zorgen dat mensen minder bij elkaar op visite gaan.

Juridisch is er geen belemmering om een avondklok in te voeren, ook als er geen instemming komt van de Kamer. Toch wil het kabinet de maatregel wel eerst aan de Kamer voorleggen. Voordat het zo ver is, moet eerst het Outbreak Management Team (OMT) doorrekenen wat het effect van een avondklok in Nederland kan zijn. Het spoedadvies aan het OMT heeft het kabinet pas onlangs gevraagd, terwijl de maatregel al sinds eind september op tafel ligt.