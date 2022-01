Premium Het beste van De Telegraaf

Limburgs stel krijgt voor de 17e keer auto in tuin: ’Er moet nu echt een oplossing komen’

Het tuinhuisje wordt iedere keer provisorisch in elkaar gezet. Ⓒ De Telegraaf.

LEUNEN - „Als het slecht weer is, houden we ons hart vast. Het zal toch niet weer?”, zegt Anita Haegens uit het Limburgse dorpje Leunen, onder de rook van Venray. Afgelopen nacht reed een auto haar tuinhuisje op de hoek van Veulenseweg in. „Dat is in totaal nu zeventien keer in 25 jaar gebeurd. Ongelooflijk toch?.”